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Окупанти за добу обстріляли 17 населених пунктів Донеччини

З лінії фронту евакуйовано 289 людей, у тому числі 95 дітей.

Окупанти за добу обстріляли 17 населених пунктів Донеччини
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби російські окупанти здійснили обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Зокрема, постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Новому Донбасі Добропільської громади Покровського району пошкоджено 3 приватні будинки, підприємство і 4 автівки. У Родинському 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Мирнограді пошкоджено крамницю.

 У Лимані Краматорського району пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і гараж. У Новому загинула людина. У Слов'янську пошкоджено 4-поверхівку, склад і 3 автомобілі, у Торці пошкоджено 3 будинки, інфраструктурний об'єкт і авто. 

В Олександро-Калиновому Іллінівської громади поранено 2 людини, пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, гараж і 7 інфраструктурних об'єктів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 289 людей, у тому числі 95 дітей.

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