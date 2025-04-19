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За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 940 150 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 14 ворожих танків та понад 110 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 940 150 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10676 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,
  • артилерійських систем – 26600 (+70) од,
  • РСЗВ – 1368 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3858 (+0)

Дані уточнюються.

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