За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів, знищили 14 ворожих танків та понад 110 БпЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 940 150 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10676 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,
- артилерійських систем – 26600 (+70) од,
- РСЗВ – 1368 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,
- спеціальна техніка ‒ 3858 (+0)
Дані уточнюються.