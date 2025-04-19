За добу Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 940 150 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies