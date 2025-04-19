Блок містить 27 марок, основою для яких стали 27 ікон, написаних на бронеплитах, які витримували удари війни.

Наступного тижня Укрпошта випускає марки, присвячені Великодню.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Новий поштовий випуск ми погасимо в особливій локації. “Вівтар Свободи. Святі ікони на броні” — не просто марки. Це — обереги. Це — історія. Це — мистецтво, народжене на броні, яка захищала життя”, - написав Смілянський.

Блок містить 27 марок, основою для яких стали 27 ікон, написаних на бронеплитах, які витримували удари війни. Кожна ікона - голос однієї з наших 24 областей, АР Крим, Києва та Севастополя.

Серед них:

“Оранта-Непорушна стіна” зі столиці, яка символізує захист і стійкість;

“Рельєфна пам’ятка з Криму”, що нагадує про візантійське коріння регіону;

“Чумацька ікона на рибі” з Херсонщини — рідкісний зразок народного іконопису;

“Озерянська ікона Божої Матері”, втрачена, але жива у вірі харків’ян.

Тираж блоку символічний — 27 тис. екземплярів.