Наступного тижня Укрпошта випускає марки, присвячені Великодню.
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
“Новий поштовий випуск ми погасимо в особливій локації. “Вівтар Свободи. Святі ікони на броні” — не просто марки. Це — обереги. Це — історія. Це — мистецтво, народжене на броні, яка захищала життя”, - написав Смілянський.
Блок містить 27 марок, основою для яких стали 27 ікон, написаних на бронеплитах, які витримували удари війни. Кожна ікона - голос однієї з наших 24 областей, АР Крим, Києва та Севастополя.
Серед них:
“Оранта-Непорушна стіна” зі столиці, яка символізує захист і стійкість;
“Рельєфна пам’ятка з Криму”, що нагадує про візантійське коріння регіону;
“Чумацька ікона на рибі” з Херсонщини — рідкісний зразок народного іконопису;
“Озерянська ікона Божої Матері”, втрачена, але жива у вірі харків’ян.
Тираж блоку символічний — 27 тис. екземплярів.