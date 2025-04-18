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​Працівника Конституційного суду України підозрюють у тому, що він бронював чоловіків від призову до ЗСУ

Ціна питання склала 15 тис. доларів.

​Працівника Конституційного суду України підозрюють у тому, що він бронював чоловіків від призову до ЗСУ
​Працівника Конституційного суду України підозрюють у тому, що він бронював чоловіків від призову до ЗСУ
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Києві

Правоохоронці викрили працівника Конституційного суду України, за сумісництвом адвоката, який за 15 тис. доларів бронював чоловіків від призову до ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Посадовець поєднував свою роботу в держустанові із адвокатурою та користуючись цим, за хабарі пропонував призовникам свої “послуги”: зняття з розшуку в ТЦК без адміністративної відповідальності з подальшим оформленням “броні” на оборонному підприємстві”, - йдеться у повідомленні.

В поліції розповіли, що адвокат вимагав 15 тис. доларів від двох чоловіків, що погодилися на таку пропозицію. З цих грошей певний відсоток нібито сплачувався керівнику критично важливого підприємства та працівнику одного з ТЦК Києва.

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Правоохоронці затримали адвоката під час передачі грошей від другого замовника. Під час обшуку слідчі вилучили у адвоката 15 тис. доларів, мобільний телефон та документацію.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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