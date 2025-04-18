​Працівника Конституційного суду України підозрюють у тому, що він бронював чоловіків від призову до ЗСУ

Правоохоронці викрили працівника Конституційного суду України, за сумісництвом адвоката, який за 15 тис. доларів бронював чоловіків від призову до ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Посадовець поєднував свою роботу в держустанові із адвокатурою та користуючись цим, за хабарі пропонував призовникам свої “послуги”: зняття з розшуку в ТЦК без адміністративної відповідальності з подальшим оформленням “броні” на оборонному підприємстві”, - йдеться у повідомленні.

В поліції розповіли, що адвокат вимагав 15 тис. доларів від двох чоловіків, що погодилися на таку пропозицію. З цих грошей певний відсоток нібито сплачувався керівнику критично важливого підприємства та працівнику одного з ТЦК Києва.

Правоохоронці затримали адвоката під час передачі грошей від другого замовника. Під час обшуку слідчі вилучили у адвоката 15 тис. доларів, мобільний телефон та документацію.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.