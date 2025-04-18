Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

Внаслідок ракетного удару росіян загинула людина, постраждали 114, серед них 9 дітей.

Крім того психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим.

“ Рятувальники ДСНС разом із комунальними службами міста ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Вивезено 45 куб. м будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та навчального закладу”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Співробітники ДСНС закінчили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по Харкову.

Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies