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У Харкові закінчились аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару

Психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим.

У Харкові закінчились аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару
Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року
Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС закінчили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по Харкову.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники ДСНС разом із комунальними службами міста ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Вивезено 45 куб. м будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та навчального закладу”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим. 

Внаслідок ракетного удару росіян загинула людина, постраждали 114, серед них 9 дітей.

Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару по Харкову 18 квітня 2025 року

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