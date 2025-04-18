Співробітники ДСНС закінчили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по Харкову.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Рятувальники ДСНС разом із комунальними службами міста ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Вивезено 45 куб. м будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та навчального закладу”, - йдеться у повідомленні.
Крім того психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим.
Внаслідок ракетного удару росіян загинула людина, постраждали 114, серед них 9 дітей.