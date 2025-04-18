Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини

Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Перед цим «Сумиобленерго» підтвердило, що в регіоні частково зникло світло.
«У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю!», - заявили в компанії.
«Суспільне» повідомило, без світла частина населених пунктів на півночі Сумщини.
- Раніше Володимир Зеленський попереджав, що за даними спецслужб, росія готує до, під час або після Великодня нові атаки, зокрема, на енергетику України.