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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини

Обленерго підтвердило, що в регіоні частково зникло світло.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини
лампочка
Фото: pixabay

Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Перед цим «Сумиобленерго» підтвердило, що в регіоні частково зникло світло.

«У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю!», - заявили в компанії.

«Суспільне» повідомило, без світла частина населених пунктів на півночі Сумщини.

  • Раніше Володимир Зеленський попереджав, що за даними спецслужб, росія готує до, під час або після Великодня нові атаки, зокрема, на енергетику України.
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