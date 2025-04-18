На залізничному маршруті Суми–Київ сталася пожежа у вагоні, загинув працівник

Біля станції Путивль (Сумщина) сталася надзвичайна подія на борту поїзда №115 сполученням Суми–Київ.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
За інформацією перевізника, унаслідок пожежі в одному з вагонів загинув працівник залізниці. Серед пасажирів постраждалих немає.
Пожежу лікалізували, причини загоряння з’ясовують фахівці. Поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.
«Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — попередили в Укрзалізниці.