На залізничному маршруті Суми–Київ сталася пожежа у вагоні, загинув працівник

Біля станції Путивль (Сумщина) сталася надзвичайна подія на борту поїзда №115 сполученням Суми–Київ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За інформацією перевізника, унаслідок пожежі в одному з вагонів загинув працівник залізниці. Серед пасажирів постраждалих немає.

Пожежу лікалізували, причини загоряння з’ясовують фахівці. Поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.

«Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — попередили в Укрзалізниці.