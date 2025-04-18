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На залізничному маршруті Суми–Київ сталася пожежа у вагоні, загинув працівник

Серед пасажирів потерпілих немає.

На залізничному маршруті Суми–Київ сталася пожежа у вагоні, загинув працівник
поїзд
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Біля станції Путивль (Сумщина) сталася надзвичайна подія на борту поїзда №115 сполученням Суми–Київ. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За інформацією перевізника, унаслідок пожежі в одному з вагонів загинув працівник залізниці. Серед пасажирів постраждалих немає.

Пожежу лікалізували, причини загоряння з’ясовують фахівці. Поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.

«Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — попередили в Укрзалізниці.

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