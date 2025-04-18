Зокрема санкції введені проти співака Шамана, актора Джигурди, співака Гаріка Сукачова та інших.

Сьогодні, 18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.

Глава держави підписав відповідний указ № 246/2025.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться у документі.

Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів: