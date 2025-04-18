Сьогодні, 18 квітня, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.
Глава держави підписав відповідний указ № 246/2025.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться у документі.
Згідно з додатком до рішення РНБО, санкції введені проти 20 російських акторів, співаків та спортсменів:
- акторка і режисерка Ірина Апексімова
- фехтувальниця Соф'я Велика
- лижниця Олена Вяльбе
- актор Віталій Гогунський
- актор Микита Джигурда
- співак Ярослав Дронов (SHAMAN)
- режисер Єгор Кончаловський
- актор Юрій Куклачов
- актор Оскар Кучера
- боксер Денис Лебедєв
- актор Євген Миронов
- гімнаст Микита Нагорний
- актор Олександр Панкратов-Чорний
- артист балету Сергій Полунін
- боксер Руслан Проводников
- співак Миколай Расторгуєв
- співак Олександр Розенбаум
- музикант Ігор Сукачов (Гарік Сукачов)
- артист балету Микола Цискарідзе
- репер Роман Чумаков (Жиган)