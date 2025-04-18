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Мінцифри запускає 4 нові серіали на Дія.Освіта

Це серіали про штучний інтелект, технології майбутнього, цифровий бізнес і працевлаштування для українців.

Мінцифри запускає 4 нові серіали на Дія.Освіта
Фото: 4everfoto.blogspot.com

Мінцифри з партнерами запускають 4 нові серіали на Дія.Освіта, повідомляє урядовий портал. 

Це серіали про штучний інтелект, технології майбутнього, цифровий бізнес і працевлаштування для українців. Мета – допомогти українцям знайти роботу, опанувати цифрові інструменти, розібратися в технологіях майбутнього та почати власну справу.

Кожен серіал містить короткі навчальні епізоди, тести й сертифікат про завершення. Крім того, кожна серія має додаткові матеріали: презентації, структуровані нотатки, практичні кейси та наочну інфографіку. Це дає змогу не лише зручно засвоювати знання під час перегляду, а й повертатися до потрібних нотаток у потрібний момент.

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