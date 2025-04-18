Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Русиному Яру. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 квітня.

Покровський район. У Мирноградській громаді пошкоджено будинок. У Родинському зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено приватний будинок; у Гришиному пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської громади поранено 2 людини, зруйновано 9 будинків, пошкоджено 35.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і приватний будинок. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Русиному Яру Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 31 об'єкт. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю, 4 гаражі і 4 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 16 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 143 боєзіткнення, 64 - на Покровському напрямку.