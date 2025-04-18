​Постпред Росії в ООН назвав повне припинення вогню в Україні "нереалістичним"

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він "не зміг натиснути на Київ".

Постійний представник Росії в Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя заявив, що на нинішньому етапі припинення вогню у війні проти України "має нереалістичний вигляд".

Його цитують російські ЗМІ.

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він "не зміг натиснути на Київ" задля дотримання енергетичного перемир’я, звинувативши Україну в його порушенні.

Спроби встановити часткове припинення вогню

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. За результатами розмови Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених.

Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації. Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.