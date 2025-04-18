Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаСуспільствоВійна

​Постпред Росії в ООН назвав повне припинення вогню в Україні "нереалістичним"

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він "не зміг натиснути на Київ". 

​Постпред Росії в ООН назвав повне припинення вогню в Україні "нереалістичним"
Василь Небензя
Фото: Gazeta.ru

Постійний представник Росії в Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя заявив, що на нинішньому етапі припинення вогню у війні проти України "має нереалістичний вигляд".

Його цитують російські ЗМІ.

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він "не зміг натиснути на Київ" задля дотримання енергетичного перемир’я, звинувативши Україну в його порушенні.

Спроби встановити часткове припинення вогню

  • 11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці. 
  • 23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. За результатами розмови Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. 
  • Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.
  • Український президент Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації. Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції. 
  • За час дії режиму тиші по енергетиці Росія не припиняла ударів. Україна передала докази цього Штатам. 
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies