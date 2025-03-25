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Зеленський: у домовленості не бити по енергетиці входять абсолютно всі об'єкти

Стосовно тиші в морі він пояснив, що йдеться і про порти. Але треба уточнити ще багато деталей. 

Зеленський: у домовленості не бити по енергетиці входять абсолютно всі об'єкти
Фото: EPA/UPG

У домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою. Україна не повинна вражати російську енергетику, а росіяни – українську, пояснив на зустрічі з журналістами сьогодні президент Володимир Зеленський.

Він вважає, що стосовно цієї домовленості виникне ще мільйон питань і деталей. Але поки звучить так:

"Кожна зі сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується моря. Але ми окремо передали всі наші об'єкти. Передали, які об'єкти, як ми вважаємо, не можуть бути атаковані. На всяк випадок",  – пояснив він. 

На морі йдеться про тишу і вільне судноплавство цивільних суден. Не йдеться про військові цілі. Докладно ці домовленості не розписали. Однак США розуміють це як заборону бити і по портах. 

Якщо Росія порушить угоду, то Україна має звернутися до американської сторони.  

Домовленості припинити вогонь

23-25 березня Україна, Росія і США домовлялися про припинення вогню в Чорному морі та по об'єктах інфраструктури. Білий дім опублікував дві різні заяви: про угоду з Україною і про угоду з Росією. В українській закріплена згода США сприяти звільненню полонених і депортованих, а в російській – згода сприяти поверненню російського експорту добрив та сільськогосподарської продукції.

Росія стверджує, що режим припинення вогню запрацює після того, як з визначених нею банків, суден і компаній знімуть санкції. Тобто вона висунула черговий ультиматум. Штати ж вважають, що режим тиші повинен запрацювати одразу після оприлюднення ними заяв про домовленості. 

Після першої зустрічі в Джидді 12 березня, на якій Київ прийняв пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню, українська і американська делегації повторно зустрічалися 23-25 березня. Це була зустріч так званих технічних команд, які обговорювали можливості встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі та зупинки атак проти енергетики. Це – те, на що погодилася Росія, оскільки про готовність до повної "тиші" вона не заявила.

Штати спілкувалися не лише з Україною, а й з Росією. Учора відбулися 12-годинні переговори. 

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, підкреслив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист. 

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