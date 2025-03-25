ВАКС засудив нардепа Гунька до 7 років ув'язнення за хабарництво

Гунько під час допиту визнав отримання хабаря, але захист наполягав, що його на це спровокували.

Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вирок ухвалили судді Тетяна Криклива, Ольга Саландяк і Віталій Дубас.

Справа перебувала в суді з лютого 2024 року. За цей час було призначено більше 30 засідань, під час яких були досліджені докази, допитані свідки та обвинувачений, заслухано виступи сторін у дебатах та останнє слово Гунька.

Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку він і вчинив такі неправомірні дії.

Прокурор просив для Гунька 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обовʼязок носити електронний браслет.

Сам Гунько в останньому слові просив його виправдати.

Що відомо про справу Гунька

За версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди.

Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.

Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.

У грудні 2023 року НАБУ завершило розслідування по справі Гунька.

Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.