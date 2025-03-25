Міноборони розповіло про компенсацію військовим ЗСУ за оренду житла

Яякщо у військовослужбовця є троє або більше членів сім’ї, розмір компенсації збільшується в 1,5 разу.

Військовослужбовці ЗСУ та інших складових Сил оборони мають право на грошову компенсацію за оренду житла за місцем проходження служби, якщо не мають власного помешкання на цій території.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Цього року розміри компенсації встановили такі:

Київ – 4 560 грн;

обласні центри – 3 420 грн;

інші населені пункти – 2 280 грн.

У Міноборони додали, що якщо у військовослужбовця є троє або більше членів сім’ї, розмір компенсації збільшується в 1,5 раза.

Право на компенсацію мають військовослужбовці всіх категорій, які проходять службу за контрактом; курсанти військових навчальних закладів, якщо вони мають сім’ї; інші військовослужбовці, крім мобілізованих до укладення контракту.

Для отримання виплати необхідно подати рапорт командиру військової частини, а також паспорт та ІПН військовослужбовця і членів його сім’ї, довідку про нерухоме майно в населеному пункті служби; документи, що підтверджують родинні зв’язки; довідку про забезпечення житлом з попереднього місця служби; акт комісійного обстеження житла (за необхідності).

У Міноборони додали - якщо військовий має право на інші компенсації, виплата здійснюється лише за однією з підстав.