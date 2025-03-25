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Рада підтримала закон, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку

Тепер оператори вдвічі швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій.

Рада підтримала закон, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку
Фото: Діалог

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9549, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку, повідомив глав Мінцифри Михайло Федоров. 

Як зазначив міністр, оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із 6 до 3 місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів.

Окремий акцент – відновлення зв’язку на деокупованих територіях, зокрема в районах, де проходили активні бойові дії. Там зруйновано більшість базових станцій, а їх відновлення потребує чимало часу. Завдяки новому закону операторам вдасться розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і так повертати зв’язок та інтернет українцям, пояснив міністр.

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Наша ціль до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Закон пришвидшить реалізацію цієї мети. Вдячний парламентарям за підтримку закону, очікуємо на підписання президентом України”, – написав Федоров.

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