Рада підтримала закон, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9549, який пришвидшує будівництво мереж мобільного звʼязку, повідомив глав Мінцифри Михайло Федоров.

Як зазначив міністр, оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із 6 до 3 місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів.

Окремий акцент – відновлення зв’язку на деокупованих територіях, зокрема в районах, де проходили активні бойові дії. Там зруйновано більшість базових станцій, а їх відновлення потребує чимало часу. Завдяки новому закону операторам вдасться розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і так повертати зв’язок та інтернет українцям, пояснив міністр.

“Наша ціль до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Закон пришвидшить реалізацію цієї мети. Вдячний парламентарям за підтримку закону, очікуємо на підписання президентом України”, – написав Федоров.