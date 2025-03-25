Рада ухвалила зміни до митних правил. Волонтерів звільнять від відповідальності за певні порушення

Йдеться про звільнення від відповідальності волонтерів, які привезли машини (які порушують митні правила) як гуманітарну допомогу і передали їх будь-якій військовій частині або військовому.

Сьогодні, 25 березня, 265 нардепів з усіх фракцій ухвалили в цілому зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил (законопроєкт № 10257), повідомляє Ірина Геращенко.

Пропонується:

у разі порушень митних правил конфіскація може застосовуватися до товарів та транспортних засобів які використовувалися для переміщення таких товарів;

встановити відповідальність (штраф до 3000 мінімумів) за передачу транспортного засобу у володіння особі, яка не ввозила цей транспортний засіб на митну територію України;

встановити що пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, вартість чи найменування яких не заявленим у митних документах, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% вартості цих товарів або їх конфіскацію.

встановлюються мінімальні та максимальні розміри штрафу.

Також пропонується звільнити від відповідальності волонтерів, які привезли ці машини як гуманітарну допомогу і передали їх будь-якій військовій частині або військовому.

Для цього потрібно мати документи, які підтверджують передачу автомобіля, а також авто повинно бути ввезене в період з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2024 року.