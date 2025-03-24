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Міноборони передало ЗСУ 10 земельних ділянок у Житомирській і Львівській областях

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано 6,5 га земель. 

Міноборони передало ЗСУ 10 земельних ділянок у Житомирській і Львівській областях
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Міністерство оборони зареєструвало 6,5 га земель в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, офіційно передавши їх у користування Збройним силам України.

Про це повідомила пресслужба Міноборонию

Йдеться про 10 окремих ділянок у Житомирській, Львівській областях та у Львові.

У Житомирській області зареєстровано 7 земельних ділянок загальною площею близько 5,5 га, у Львівській області – 2 ділянки площею 0,85 га, а у Львові – 1 ділянку площею 0,2 га.

Реєстрація цих земель в Держреєстрі дозволяє передавати їх в оперативне управління військовим частинам, використовувати під будівництво житла для військовослужбовців із залученням позабюджетних коштів. Крім того, реєстрація ділянок унеможливлює їх використання сторонніми особами.

"Загалом у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вже зареєстровано 281 000 га земель оборонного призначення. Міноборони продовжує активну роботу над оформленням земельних ділянок, що сприятиме розвитку військової інфраструктури та покращенню умов для українських захисників", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

  • У 2024 році в Державному земельному кадастрі за Міноборони було зареєстровано 8 500 га земель. Більша частина перебувала у користуванні ще з часів здобуття незалежності України, однак не була належно оформлена. Тепер ці ділянки отримали необхідний правовий статус для подальшого розвитку військової інфраструктури та забезпечення потреб ЗСУ.
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