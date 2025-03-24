​За тиждень до центрів рекрутингу ЗСУ звернулося 1 226 громадян, найбільше в березні

За минулий тиждень до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 226 громадян. Це - найкращий тижневий показник у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій вже склала 46 883.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Із загальної кількості осіб, що зверталися до центрів, 9 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, за минулий тиждень 171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони України.
Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - 21% від загальної кількості наданих консультацій. Найбільш активними є мешканки чотирьох областей:
- Чернівецької – 42%
- Хмельницької – 39%
- Вінницької – 39%
- Тернопільської – 34%
Всього в Україні працює 49 рекрутингових центрів і один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток.
- У лютому до центрів рекрутингу звернулися понад 5000 осіб.
- Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Перший в Україні центр рекрутингу відкрили у Львові в лютому 2024 року.