​За тиждень до центрів рекрутингу ЗСУ звернулося 1 226 громадян, найбільше в березні

За минулий тиждень до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 226 громадян. Це - найкращий тижневий показник у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій вже склала 46 883.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Із загальної кількості осіб, що зверталися до центрів, 9 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, за минулий тиждень 171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони України.

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - 21% від загальної кількості наданих консультацій. Найбільш активними є мешканки чотирьох областей:

Чернівецької – 42%

Хмельницької – 39%

Вінницької – 39%

Тернопільської – 34%

Всього в Україні працює 49 рекрутингових центрів і один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток.