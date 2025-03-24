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​За тиждень до центрів рекрутингу ЗСУ звернулося 1 226 громадян, найбільше в березні

171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони. 

​За тиждень до центрів рекрутингу ЗСУ звернулося 1 226 громадян, найбільше в березні
Фото: Міноборони

За минулий тиждень до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 226 громадян. Це - найкращий тижневий показник у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій вже склала 46 883.

Про це повідомляє Міністерство оборони. 

Із загальної кількості осіб, що зверталися до центрів, 9 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, за минулий тиждень 171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони України.

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - 21% від загальної кількості наданих консультацій. Найбільш активними є мешканки чотирьох областей: 

  • Чернівецької – 42%
  • Хмельницької – 39%
  • Вінницької – 39%
  • Тернопільської – 34%

Всього в Україні працює 49 рекрутингових центрів і один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток. 

  •  У лютому до центрів рекрутингу звернулися понад 5000 осіб
  • Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Перший в Україні центр рекрутингу відкрили у Львові в лютому 2024 року. 
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