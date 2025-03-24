Протягом тижня кількість боїв у Запорізькій області знизилася, на Харківському напрямку – зросла

Найбільше ж боїв, як і протягом тривалого часу, було на Покровському.

Протягом минулого тижня на всіх напрямках фронту відбулося 1017 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Торецькому й Курському напрямках. Завдав п'яти ракетних ударів по позиціях військ України і об'єктах інфраструктури (п'ять ракет), 511 авіаударів (885 КАБ), провів понад 42 000 обстрілів (936 – з реактивних систем залпового вогню), застосував понад 18 000 дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Сміян у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку росіяни провели 40 атак у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському – 49 атак Біля Петропавлівки і Загризового.

"На Лиманському напрямку було 112 атак противника у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське і в напрямку Нового і Новомихайлівки. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 20 атак у районах Білогорівки і Спірного. На Краматорському – 29 атак, найбільш активним ворог був у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Майське, Часів Яр, Григорівка, Ступочки і Біла Гора. На Торецькому напрямку противник провів 147 штурмів у районах населених пунктів Кримське, Деліївка, Дружба, Торецьк та Щербинівка", – сказав речник.

На Покровському захисники відбили 285 атак окупантів, які зосереджували основні зусилля поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка і в напрямку Покровська.

На Новопалівському відбили 89 атак росіян у напрямку населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Привільне, Костянтинопіль і в напрямку Веселого і Шевченка.

На Гуляйпільському було 23 спроби прорвати оборону в районах Вільного Поля, Шевченка, Новодар'ївки, Зеленого Поля, Новополя, Привілля, Рівного, Новосілок.

На Оріхівському ворог 22 рази атакував позиції Сил оборони у напрямках Новоданилівки, Кам'янського, П'ятихаток, Степвого, Нестерянок, Щербаків, Жереб'ячок і в напрямку Новоандрівки і Малої Токмачки, у напрямку Лобкового.

"На Придніпровському протягом тижня було вісім атак", – сказав речник.

На Курському армія України відбили 141 атаку.