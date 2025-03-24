Уночі через російський обстріл постраждав 35-річний мешканець Нікополя Дніпропетровської області. Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство.

Як повідомили у ОВА, окупанти атакували Нікополь із РСЗВ "Град". Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Рятувальники вогонь загасили. Понівечені 3 багатоквартирних будинки, авто.

Ввечері агресор ще раз вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Застосував дрон-камікадзе. Обстріляв її і зранку. Яких збитків завдано – уточнюється.

Вранці російська армія вдарила по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки з'ясовують.

Підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області 2 ворожі БпЛА.