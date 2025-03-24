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Уночі через російський обстріл постраждав 35-річний мешканець Нікополя

Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство.

Уночі через російський обстріл постраждав 35-річний мешканець Нікополя
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпрропетровська ОВА

Уночі через російський обстріл постраждав 35-річний мешканець Нікополя Дніпропетровської області. Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство.

Як повідомили у ОВА, окупанти атакували Нікополь із РСЗВ "Град". Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Рятувальники вогонь загасили. Понівечені 3 багатоквартирних будинки, авто.

Ввечері агресор ще раз вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Застосував дрон-камікадзе. Обстріляв її і зранку. Яких збитків завдано – уточнюється. 

Вранці російська армія вдарила по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки з'ясовують. 

Підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області 2 ворожі БпЛА.

  • Раніше у Нікополі російська армія атакувала підприємства, тоді постраждали двоє людей.
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