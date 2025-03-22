У Нікополі російська армія атакувала підприємства, постраждали двоє людей

У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Чоловіки 57 та 71 року постраждали під час ворожого артобстрілу. Агресор спрямував на місто понад півдесятка снарядів", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

Також унаслідок обстрілів пошкоджені 2 підприємства.