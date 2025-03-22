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У Нікополі російська армія атакувала підприємства, постраждали двоє людей

Ворог застосував по місту п'ять снарядів.

У Нікополі російська армія атакувала підприємства, постраждали двоє людей
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Чоловіки 57 та 71 року постраждали під час ворожого артобстрілу. Агресор спрямував на місто понад півдесятка снарядів", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

Також унаслідок обстрілів пошкоджені 2 підприємства.

  • З вечора 21 березня російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак виникли пожежі, пошкоджені будинки.
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