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Війна. Покровський напрямок

Ефективна взаємодія піхоти з пілотами БПЛА стримала російський зимовий наступ на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Ця зв’язка стала згубною для росіян, змусивши їх спочатку жалітися на домінування українців в небі, а потім - на нестачу особового складу.

Ефективна взаємодія піхоти з пілотами БПЛА стримала російський зимовий наступ на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"
Руслан повернувся з Польщі і став до лав ЗСУ

Чому росіяни, кинувши на Покровський напрямок величезну потугу, не змогли добитися там успіху? В першу чергу тому, що саме там, спираючись на велике місто, українські захисники зуміли досягти ефективної взаємодії між піхотними підрозділами та досвіченими пілотами БПЛА. Саме ця зв’язка стала згубною для росіян, змусивши їх спочатку жалітися на домінування українців в небі, а потім - і на нестачу особового складу.

Герой цього відео (яке ми публікуємо в рамках спільного проєкту ОСУВ "Хортиця" і LB.ua "Війна. Покровський напрямок"), Руслан, почав захищати свою країну в лавах піхоти, а потім перейшов до пілотування дронів. Себто, він бачив ситуацію з обох боків - з землі і з неба і знав, як саме дроновод може допомогти піхотинцю. Саме такий досвід багатьох українських бійців і став запорукою провалу російського зимового наступу.

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