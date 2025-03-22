Командири Сил оборони доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині.

Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами", — ідеться у повідомленні.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.