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Президент Зеленський відвідав пункт тактичної групи "Покровськ" на Донеччині

Командири Сил оборони доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині.

Президент Зеленський відвідав пункт тактичної групи "Покровськ" на Донеччині
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" і зустрівся із командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами", — ідеться у повідомленні.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

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