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Уночі Сили ППО знищили 100 із 179 ворожих безпілотників, ще 63 — не досягли цілей

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Уночі Сили ППО знищили 100 із 179 ворожих безпілотників, ще 63 — не досягли цілей
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 22 березня Росія атакувала українські міста 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 22 березня підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Фото: повітряні сили

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