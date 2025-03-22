На Херсонщині росіяни вбили та поранили 15 цивільних

За минулу добу в Херсонській області унаслідок обстрілів РФ загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами місто Херсон та ще 37 населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 14 — зазнали поранень.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, унаслідок ворожих атак пошкоджені багатоповерхівка та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі та поцілили по території кладовища.