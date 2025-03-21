Загинуло двоє людей, ще вісім поранено.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 21 березня 2025 року

Ввечері 21 березня Росія атакувала Запоріжжя, загинула людина, є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлено 23:30 "Двоє загиблих внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю", - повідомив Федоров, і додав, що кількість поранених зросла до 8 осіб.

“Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста”, - написав Федоров.

Пізніше він повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 5 людей. Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості.

Також через атаку армії РФ сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях.

“Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки”, - написав згодом Федоров.