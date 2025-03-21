Ввечері 21 березня Росія атакувала Запоріжжя, загинула людина, є поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Оновлено 23:30 "Двоє загиблих внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю", - повідомив Федоров, і додав, що кількість поранених зросла до 8 осіб.
“Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста”, - написав Федоров.
Пізніше він повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 5 людей. Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості.
Також через атаку армії РФ сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях.
“Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки”, - написав згодом Федоров.