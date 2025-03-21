Трамп про війну в Україні: зараз ведуться переговори щодо договору про розподіл земель

Лідер США вважає, що Україна і РФ наближаються до досягнення повного припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією просуваються, сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню, передає «Радіо Свобода».

Трамп вважає, що «у нас буде припинення вогню на багатьох ділянках».

«У них було багато зброї, спрямованої один на одного. Одні солдати оточені іншими солдатами... Ми збираємося досить скоро досягти повного припинення вогню, і зараз ведуться переговори щодо договору – договору про розподіл земель і т.д.», – сказав американський президент, коментуючи журналістам перемовини із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Трамп назвав дискусії з обома президентами «дуже хорошими».

«У мене були дуже хороші дискусії з президентом Зеленським і президентом Путіним... Думаю, що у нас є певні домовленості», – сказав президент США.