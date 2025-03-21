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Сибіга: у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами спецтрибуналу

Тепер вони «готові до політичного розгляду».

Сибіга: у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами спецтрибуналу
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

21 березня на заключному засіданні у Страсбурзі коаліція Core Group завершила роботу на рівні експертів над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, робота над проєктами документів тривала два роки і тепер вони «готові до політичного розгляду».

«Я вдячний усім країнам та експертам, які доклали таких значних зусиль. Відповідальність має бути невідворотною, зокрема за злочин агресії проти України, щоб зміцнити міжнародне кримінальне право», - наголосив Сибіга.

На сайті Офісу Президента повідомили, що йдеться прот три проєкти документів:

  • проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення cпеціального трибуналу;
  • проєктом статуту cпеціального трибуналу;
  • проєктом розширеної часткової угоди про керування спеціальним трибуналом. Тепер ці три документи будуть подані на політичний розгляд.
  • У лютому постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк прогнозував, що робота над статутом спеціального трибуналу за злочини Росії мала закінчитися вже за кілька тижнів, а голосування щодо спільної угоди між Україною та Радою Європи, на основі якої він працюватиме, та створення самого трибуналу - вже у травні.
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