​Наступного тижня в Парижі на саміті «Коаліції охочих» обговорять формат залучення контингенту в Україну, — Зеленський

Сили ООН не можуть бути альтернативою такого контингенту.

Наступного тижня в Парижі на саміті «Коаліції охочих» обговорять формат залучення контингенту в Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua.

«На наступному тижні у нас відбудеться двостороння зустріч з президентом Франції Макроном. І у нас є багато питань. Я сподіваюся, що у нас буде хороший результат цієї зустрічі», — заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, крім цієї зустрічі з Макроном у Парижі відбудеться важливий саміт — «Коаліція охочих».

«Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже й третьої, окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій. Ми будемо говорити і про контингент. Де та скільки, хто готовий бути в «Коаліції охочих», а хто поки що не готовий. У кожної країни є свої на це різні об’єктивні або суб’єктивні причини», — додав президент.

Зеленський сподівається, що за результатами саміту вдасться погодити конкретні домовленості. Про це вже президент України говорив з очільником Франції.

«Я б хотів би, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою», — сказав він.

Водночас президент Зеленський наголосив, що ООН при всій повазі до цієї організації не зможе стати альтернативою контингенту.

«Ми не розглядаємо ООН як альтернативу… ООН не може бути альтернативою (контингенту). ООН не має мандату для захисту України», — підкреслив він.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел додав, що Чехія готова бути «частиною цих перемовин».

«Якщо буде ухвалено остаточне рішення про утворення цих сил (контингенту), Чехія стане їх частиною», — пообіцяв чеський президент.