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У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами

Від машини окупантів залишилась лише груда покрученого металу.

У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами
Фото: ГУР

У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини залишилась груда покрученого металу. 

ГУР нагадує, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. 

Минулого місяця ГУР повідомило, що командир, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині, загинув від вибуху в Росії.

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