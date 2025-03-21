Зеленський: посилення санкцій проти РФ та посилання оборонної підтримки України – шлях до припинення терору

Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію, написав глава держави.

Звечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів-імітаторів. Були також і керовані авіабомби. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють наші екстрені служби.

“Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії”, – написав президент.