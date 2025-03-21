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Зеленський: посилення санкцій проти РФ та посилання оборонної підтримки України – шлях до припинення терору

Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію, написав глава держави.

Зеленський: посилення санкцій проти РФ та посилання оборонної підтримки України – шлях до припинення терору
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Звечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів-імітаторів. Були також і керовані авіабомби. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів, повідомив президент Володимир Зеленський. 

Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють наші екстрені служби.

“Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії”, – написав президент.

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