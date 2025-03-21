На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 7 людей отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Краматорськ і Добропілля.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 20 березня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 4 у Краматорську і 3 у Добропіллі”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 березня.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків. У Родинському пошкоджено торгову точку і автомобіль. У Добропіллі поранено 3 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків і 7 автівок. У Малинівці Гродівської громади зруйновано будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Краматорську поранено 4 людини.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 2 дитини.

Вранці Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 166 боєзіткнень, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 53 ворожі штурми.