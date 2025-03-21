Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 боєзіткнень, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 53 ворожі штурми

Вчора ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів.

Розпочалася 1122 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Михайлівське, Угроїди, Осоївка, Миропільське, Петрушівка, Михайлівське Сумської області; Новопіль Донецької області; Запоріжжя, Гуляйполе, Кам’янське, Різдвянка, Нижня Хортиця Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок та Надії.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок та в бік Олександро-Шультиного і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у бік Шевченко та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у бік Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив 363 обстріли, чотири з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 28 бойових броньованих машин, 101 артилерійську систему, дві РСЗВ, засіб ППО, 185 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 165 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки окупантів та одну важку вогнеметну систему.