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Трамп знову заговорив про швидке підписання угоди про надра з Україною

Похвалився, що "в питанні Росії та України все йде добре".

Трамп знову заговорив про швидке підписання угоди про надра з Україною
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повернувся до теми підписання угоди з Україною щодо створення фонду для прибутків від видобутку та реалізації рідкісноземельних копалин. 

Як пише Reuters, республіканець згадав про багатостраждальний документ у своєму виступі після підписання указу про збільшення виробництва критичних мінералів у Сполучених Штатах. За його словами, угода нарешті буде підписана "вже скоро".

Трамп також заявив, що "в питанні Росії та України все йде дуже добре", маючи на увазі процес урегулювання війни. Господар Білого дому сподівається "врятувати тисячі людей щотижня від смерті, саме про це мова, щоб не було непотрібних жертв, і я вірю, що ми цього досягнемо". 

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