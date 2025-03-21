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Британський принц Вільям відвідав у Таллінні школу для українських біженців

Спадкоємець корони вперше побував в Естонії.

Британський принц Вільям відвідав у Таллінні школу для українських біженців
Принц Вільям на зустрічі з українцями
Фото: X

Принц Уельський Вільям під час свого першого візиту до Естонії побував у Таллінні в гостях у "Школи свободи" - закладу для дітей-біженців з України.

Як зазначив спадкоємець британського престолу у соцмережах, школа "надає їм гостинне та безпечне середовище для навчання", а історії вчителів та дітей "змушують замислитися про людський вплив конфлікту та сміливість і силу, продемонстровані тими, хто постраждав". 

Вільям поспілкувався з українськими дітьми, зіграв з ними у баскетбол та отримав подарунок - браслет на руку у синьо-жовтих кольорах.

В межах поїздки до Естонії принц також зустрівся з президентом республіки Аларом Карісом. У програмі візиту є й відвідування британських військ, що відповідальні за безпеку східного флангу НАТО. 

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