Головне за четвер, 20 березня: масована атака на Одесу, майже 160 боєзіткнень, перемога збірної України з футболу

Бойові дії на Донеччині, 156 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибух у Рівному, нова очільниця МОК. Яким запам’ятається 1121-й день повномасштабної війни.

Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками.

Унаслідок російської атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Третина з них - на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Торецькому, Курському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 березня – в новині.

Україна не обговорюватиме питання власності її атомних електростанцій. Усі українські атомні станції належить державі Україна, і тимчасово захоплена Запорізька АЕС – теж. І це визнають всі, зокрема МАГАТЕ, сказав на пресконференції в Осло президент Володимир Зеленський.

Персонал станції завжди отримував зарплати від держави Україна, і ці люди є українськими громадянами. І хоча окупанти незаконно змінили управління станції, але всі фахівці там, зокрема атомні – це українці, яких примусом там тримають, нагадав Зеленський.

Подробиці – в новині.

Останніми днями українські військові в Курську втратили позиції, але вони не оточені російськими військами, всупереч нещодавнім коментарям президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Путіна, повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських та європейських чиновників, знайомих з оцінками розвідки своїх урядів.

Розвідувальні служби США, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області.

Докладніше – в новині.

20 березня близько 13:40 на вулиці Київській у Рівному стався вибух поблизу одного з торгово-розважальних центрів.

За попередніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі Peugeot.

Обласне управління СБУ заявило, що класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрило відповідне кримінальне провадження.

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Новим президентом Міжнародного олімпійського комітету стала член виконкому МОК, дворазова олімпійська чемпіонка Кірсті Ковентрі.

Вибори відбулися в закритому режимі. Серед українців голосували Валерій Борзов і Сергій Бубка.

Ковентрі офіційно замінить Томаса Баха на посаді 24 червня 2025 року. Президента обирають на 8 років з можливістю переобрання на ще 4 роки. Томас Бах був очільником МОК з 2013 року.

Збірна України з футболу з рахунком 3:1 перемогла збірну Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги націй за підвищення у класі.

Подробиці захоплюючого матчу – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!