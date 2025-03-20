З вулиць Києва почали прибирати пошкоджені обстрілами або покинуті власниками автомобілі, - КМВА

З вулиць Києва почали евакуйовувати пошкоджені російськими обстрілами та покинуті власниками автомобілі.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У нас багато сотень автівок, які покинули власники, або, на жаль, які знищили росіяни своїми обстрілами. Більшість таких автомобілів вже ніколи не будуть "на ходу". Про деякі власники вже, м'яко кажучи, забули. Але важливо, щоб брухт не захаращував дороги та дворові проїзди. Це - безпека дітей, доступність екстрених служб, повага до нашого спільного простору. Сьогодні покинуті власниками та знищені країною-терористом транспортні засоби прибирають з вулиць і дворів Києва", - написав він у фейсбуці.

Наразі евакуацію таких автівок організували в Дарницькому районі. Загалом по Києву місця тимчасового утримання евакуйованих авто визначені для кожного району. У КМВА зазначили, що їх розміщення буде безоплатним, а власники зможуть забрати свої майно в будь-який час.

"Робимо Київ більш безпечним. Все зафіксовано, обліковано, впорядковано", - додав Ткаченко.