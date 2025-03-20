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​Шістьох правоохоронців із Сумщини судитимуть за фальсифікацію кримінальних справ

Для покращення статистики "розкриття" злочинів вони притягували до відповідальності невинуватих осіб. 

​Шістьох правоохоронців із Сумщини судитимуть за фальсифікацію кримінальних справ
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань і Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо шістьох правоохоронців із Сумської області, які для покращення статистики розкриття злочинів незаконно притягували до відповідальності невинуватих осіб. 

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, фігуранти підшукували місцевих мешканців, які вели асоціальний спосіб життя, та пропонували їм за грошову винагороду взяти на себе провину за злочини, яких вони не скоювали. При цьому для кожного "фігуранта" визначали ролі: одні ставали "злочинцями", інші - "потерпілими" чи "свідками".

В одному з епізодів правоохоронці інсценували побиття людини. За заздалегідь розробленим сценарієм вони "оперативно розкрили" злочин, провели фіктивні слідчі експерименти та висунули підозру підставній особі. Аналогічно була "розкрита" справа про нібито викрадення банківських карток. 

Загалом задокументовано чотири подібні фальсифікації.

Наразі всі шестеро правоохоронців звільнені з посад. Їм висунуто обвинувачення у незаконному притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності, поєднаному з фальсифікацією доказів (ч. 2 ст. 372 КК), а також у незакінченому замаху на аналогічний злочин (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 

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