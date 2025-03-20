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Сили оборони: армія РФ накопичує сили у підземних комунікаціях Вовчанська

У цих же підвалах росіяни часто знаходять свою смерть.

Сили оборони: армія РФ накопичує сили у підземних комунікаціях Вовчанська
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Російська армія використовує підвальні приміщення використовують підвальні приміщення для логістичного забезпечення у Вовчанську та накопичення живої сили.

Про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише "Укрінформ".

"Вовчанськ доволі велике місто, велика агломерація, і там є і підприємства, і чимало житлових будинків. Кожне підприємство, як і житлові будинки, мають значні підвальні приміщення. Росіяни їх там намагаються дообладнувати і використовувати в своїх цілях. В першу чергу для накопичення особового складу та логістичного забезпечення", — каже Шамшин.

Водночас Сили оборони притидіють російським військам. "Скажу одне: в цих підвалах, в цих підземних комунікаціях росіяни часто знаходять свою смерть", — підкреслив речник.

Також тепла погода дозволяє російським військовим більше часу утримувати свій особовий склад на передньому краю.

"Тобто якщо раніше вони, пересуваючись до лінії бойового зіткнення, несли на собі чимало засобів для обігріву, то зараз вони можуть замінити це, наприклад, на озброєння, додаткові боєприпаси, воду, їжу, медикаменти і так далі", — додав речник.

  • У місті Вовчанськ, що на Харківському напрямку, лінія фронту наразі проходить по руслу річки Вовча. Ситуація на Вовчанському напрямку упродовж тривалого часу залишається відносно стабільною, але складною.
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