Російські війська двічі атакували Краматорськ на Донеччині, є поранені

Під обстрілами опинилися навчальні заклади та густонаселений район міста.

У четвер, 20 березня, російська армія двічі атакувала місто Краматорськ на Донеччині. Унаслідок обстрілів постраждали люди, також пошкоджені будинки та освітні заклади.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Сьогодні, 20 березня, російські війська двічі атакували Краматорськ — о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста, постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранень зазнали троє жителів Краматорська. 90-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення.

До ліквідації наслідків залучені усі необхідні служби.