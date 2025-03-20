Росіяни масовано атакували Куп'янськ. На місто скинули понад 30 КАБів, загинула людина

Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів.

Ворожа авіація цілу ніч завдавала ударів по Купʼянську на Харківщині. Є поранені та загибла людина. Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей", – напиав він у телеграмі.

Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула.

Раніше очільник ОВА писав, що унаслідок влучання КАБ в приватний будинок постраждала 54-річна жінка. З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям. Також Синєгубов раніше повідомляв про постраждалих 76-річного чоловіка та 85-річну жінку.

У Куп'янську внаслідок влучання в 3-поверхову адміністративну будівлю сталося загоряння на 1-му поверсі. Вогнем було охоплено площу 100 м². Також у місті горіли господарчі споруди, пошкоджені будинки.

Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів.

Крім цього, уночі в області у с.Петрівка на територію приватного домоволодіння впав БПЛА типу "Шахед", без детонації.

У с.Підлиман унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок, а в с. Борова унаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі будівлі. У с. Шипувате внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено будівлю амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

У Курилівка внаслідок скиду боєприпасу з FPV-дрону постраждав 55-річний чоловік.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п’ять спроб противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. Українські підрозділи вже зупинили п’ять атак ворога, триває одне боєзіткнення.