Росіяни дроном влучили у авто комунальників на Харківщині. Через атаку загинула жінка. Ще четверо осіб поранені.

Як повідомили у ОВА, це сталося вчора о 16:50 у с.Кіндрашівка Куп'янського району.

"На трасі Куп’янськ-Кіндрашівка здійснено влучання ворожого FPV-дрону в службовий автомобіль ВАЗ, що належав цивільному комунальному підприємству. Загинула 45-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення", – написали у ОВА.

Фото: Нацполіція наслідки російської атаки

Фото: Нацполіція наслідки російської атаки

Також у Куп'янському районі у с. Шипувате унаслідок обстрілу, попередньо з РСЗВ, зафіксовано влучання в приватний будинок, пошкоджено сусідній будинок, лінії електропередач. Пошкоджень зазнало складське приміщення цивільного підприємства, 2 автомобілі, 3 трактори.

А у с. Стецьківка унаслідок обстрілу (попередньо FPV-дрон) пошкоджено господарчу будівлю.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за минулу добу евакуйовано 25 осіб.