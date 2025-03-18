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Через "шахеди" на Харківщині загорівся дах навчального закладу та спортзалу

У області через російську агресію поранена жінка.

Через "шахеди" на Харківщині загорівся дах навчального закладу та спортзалу
Фото: Сили оборони Півдня

У Харківській області через російські безпілотники загорівся дах навчального закладу та спортзалу. 

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, це сталося близько 23:12 у с.Печеніги Чугуївського району.

"Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу "Шахед" сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 м.кв", – написав Синєгубов. 

У с.Іванівське Берестинського району унаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га. 

А в с.Маліївка Ізюмського району унаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок. 

Дрон влучив на територію цивільного підприємства у с.Приколотне Куп'янського району. Без постраждалих та пошкоджень. 

Жінка постраждала унаслідок обстрілу FPV-дроном в с.Рясне Богодухівського району. 

А у с.Золочів внаслідок обстрілу КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання. Раніше унаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

  • Днями російський дрон влучив у цивільне підприємство на Харківщині. Там спалахнула пожежа. У області через російські атаки тоді постраждали 5 осіб.
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