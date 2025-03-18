Через "шахеди" на Харківщині загорівся дах навчального закладу та спортзалу

У Харківській області через російські безпілотники загорівся дах навчального закладу та спортзалу.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, це сталося близько 23:12 у с.Печеніги Чугуївського району.
"Внаслідок обстрілу двома БпЛА типу "Шахед" сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 м.кв", – написав Синєгубов.
У с.Іванівське Берестинського району унаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.
А в с.Маліївка Ізюмського району унаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок.
Дрон влучив на територію цивільного підприємства у с.Приколотне Куп'янського району. Без постраждалих та пошкоджень.
Жінка постраждала унаслідок обстрілу FPV-дроном в с.Рясне Богодухівського району.
А у с.Золочів внаслідок обстрілу КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання. Раніше унаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.
На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.
- Днями російський дрон влучив у цивільне підприємство на Харківщині. Там спалахнула пожежа. У області через російські атаки тоді постраждали 5 осіб.