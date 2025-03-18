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ГоловнаСуспільствоВійна

​Майже 1600 окупантів ліквідували захисники упродовж доби

Усього від початку вторгнення армія ворога втратила близько 897 010 солдатів.

​Майже 1600 окупантів ліквідували захисники упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1560 окупантів, 8 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 3 засоби ППО.

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 897 010 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 10352 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24640 (+42) од,
  • РСЗВ – 1319 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1107 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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