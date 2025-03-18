​Майже 1600 окупантів ліквідували захисники упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони знищили 1560 окупантів, 8 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 3 засоби ППО.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 897 010 (+1560) осіб,
- танків ‒ 10352 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од,
- артилерійських систем – 24640 (+42) од,
- РСЗВ – 1319 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1107 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+2).
Дані уточнюються.