​Майже 1600 окупантів ліквідували захисники упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Усього від початку вторгнення армія ворога втратила близько 897 010 солдатів.

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