Головне за понеділок, 17 березня: понад 140 боєзіткнень, бої в Торецьку, український дрон на 3 тисячі км

Бойові дії на Донеччині, 143 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1118-й день повномасштабної війни.

Український дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Україна розвиває таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет – “Довгого Нептуна”. Можна сказати, задоволені результатами уражень”, - зазначив президент.

Він додав, що цього тижня Україна спілкуватиметься про виробництво більшої кількості ракет та дронів з нашими партнерами, оскільки українське оборонне виробництво разом з інвестиціями партнерів – це надійний фундамент для нової європейської архітектури безпеки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 143 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби (43) відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Торецькому, Курському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 березня – в новині.

У Торецьку на Донеччині тривають міські бої, штурми та атаки ведуть за окремі будинки та вулиці, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За словами Віктора Трегубова, як такої лінії фронту в місті немає, бої ведуться за окремі вулиці та будинки.

Докладніше – в новині.

17 березня о 10:30 російська армія завдала удару по приватному сектору у місті Покровськ.

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 12-річний хлопчик та його двоє сестричок 8 і 15 років. На момент обстрілу вони перебували на території домоволодіння. У дітей діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надали медичну допомогу.

За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії — депортовані або змушені жити в окупації.

Про це повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, попри ордер на арешт Путіна, Росія продовжує асиміляцію та русифікацію українських дітей. РФ систематично перевиховує українських дітей через пропагандистські та військові програми для них, а також автоматично присвоює усім дітям на тимчасово окупованих територіях України громадянство РФ.

Новим законом “Про дошкільну освіту”, який набрав чинності 1 січня 2025, запроваджено кілька нових типів дошкільних закладів. Зокрема, міні-садок, сімейний та мобільний. Про це в інтерв'ю lb.ua розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова.

Мобільний дитячий садок – спеціально обладнаний автобус, який має всі необхідні матеріали для навчання дошкільнят й активного дозвілля. Він регулярно відвідує населені пункти, де не працюють садочки, зупиняючись у безпечних місцях поблизу укриттів.

Більше інформації – в новині та в інтерв’ю.

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