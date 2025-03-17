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Внаслідок російського обстрілу тисячі мешканців Запорізької області залишились без світла

Крім того, три села залишились без водопостачання.

Внаслідок російського обстрілу тисячі мешканців Запорізької області залишились без світла
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Козлов / KHARKIV Today

Ввечері 17 березня російські окупаційні війська атакували одну з прифронтових  громад Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Понад 3000 абонентів без світла та три села без водопостачання”, - повідомив Федоров. 

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Він уточнив, що росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

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