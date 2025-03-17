Внаслідок російського обстрілу тисячі мешканців Запорізької області залишились без світла

Ввечері 17 березня російські окупаційні війська атакували одну з прифронтових громад Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Понад 3000 абонентів без світла та три села без водопостачання”, - повідомив Федоров.
Він уточнив, що росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
- Внаслідок російської атаки в Запорізькій області пошкоджений об'єкт інфраструктури.
- У середу, 12 березня, через ворожий обстріл прифронтового Степногірська Запорізької області, поранень зазнав 50-річний чоловік.