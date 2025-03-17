Внаслідок російського обстрілу тисячі мешканців Запорізької області залишились без світла

Він уточнив, що росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

“Понад 3000 абонентів без світла та три села без водопостачання”, - повідомив Федоров.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, три села залишились без водопостачання.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies