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Верховний суд: Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо здійснена з порушеннями

Верховний суд: Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо здійснена з порушеннями

Верховний суд: Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо здійснена з порушеннями
Фото: dejure.foundation

Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання її протиправною не є приводом для звільнення мобілізованого, встановив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

Про це повідомила пресслужба ВС.

Рішення було прийняте у справі за позовом військовослужбовця доТЦК і військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби. 

Позивач, звертаючись до суду першої інстанції пов’язував порушення своїх прав із недотриманням порядку здійснення призову на військову службу, а саме - в непроходженні медичного огляду. 

Суд першої інстанції, з яким погодилася апеляція, визнав протиправними дії районного ТЦК і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

"Верховний суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі", - наголосили в суді.

Обраний позивачем спосіб захисту своїх прав, який надалі застосували суди обох інстанцій – звільнення з військової служби – на думку Верховного суду є неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу.

Зазначається, що сам факт непроходження медогляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для його звільнення відповідно до ст. 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Верховний суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу", - наголосили в суді. 

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