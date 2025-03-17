ОСУВ "Хортиця": у Торецьку бої ведуться за окремі вулиці та будинки

У Торецьку на Донеччині тривають міські бої, штурми та атаки ведуть за окремі будинки та вулиці.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За словами Віктора Трегубова, як такої лінії фронту в місті немає, бої ведуться за окремі вулиці та будинки.

"Там немає де навіть мати цю статичну лінію. Це дуже важка для двох сторін ситуація. Це ситуація, коли на руїнах тих чи інших вулиць пересуваються вогневі групи, що постійно наносять один одному ураження. Це ситуація загальної постійної нестабільності. Це питання контролю над окремими вулицями, а інколи й окремими поверхами різних будівель. Це нестабільно, це неочевидно, дуже чотиривимірно. Тому ми і не любимо коментувати міські бої, бо інколи їх на карті й нормально не зобразиш. Тому що от вулиця вона наче контролюється, але з іншого боку вона прострілюється. Чи над одному й тому самому поверсі різних будівель можуть знаходитись різні сили", — розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Речник наголосив, що українські військові утримують позиції в місті та продовжують бої в Торецьку і Часовому Ярі.

"Фактично, бої в місті Торецьк та в місті Часів Яр справді тривають місяцями. Росіяни вже заявляли, що вони взяли місто Торецьк: вони робили це на початку лютого, а зараз вже друга половина березня. І як ми бачимо вони поспішили з цим висновком і пошили себе в дурні", — повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

Як пише "Суспільне, напередодні "Deep State" оновив мапу боїв в Торецьку. За даними проєкту, зміни позицій в місті "пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив", а лінія боєзіткнення є "вкрай динамічною та хаотичною". Також аналітики повідомили, що "ніякого контрнаступу" в Торецьку не відбувалось.