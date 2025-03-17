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"Білі янголи" евакуювати чотирьох літніх людей з прифронтової Сумщини

Люди проживали в зоні особливого ризику.

"Білі янголи" евакуювати чотирьох літніх людей з прифронтової Сумщини
Фото: Національна поліція України

Евакуаційний підрозділ "Білий янгол" продовжує вивозити людей з небезпечних територій Сумської області. Поліцейським вдалося вивезти з небезпечної території чотирьох літніх людей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Білі янголи" евакуювали чотирьох літніх людей з-під обстрілів в Сумській області. Троє чоловіків та жінка, проживали в зоні особливого ризику.

"Жити в умовах постійного страху та небезпеки є справжнім випробуванням. Тому ті, хто хоче виїхати, можуть покладатися лише на правоохоронців — евакуація стає єдиним шансом на порятунок", — ідеться у повідомленні.

  • Екіпаж "Білого янгола" евакуював з прикордоння Сумської області ще сімох цивільних. Російські війська щодня застосовують різні види зброї, атакуючи мирне населення та завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. 
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