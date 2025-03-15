Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Білий янгол" Сумщини евакуював з-під обстрілів РФ ще сімох цивільних

Поліцейські врятували жителів Миропілля.

"Білий янгол" Сумщини евакуював з-під обстрілів РФ ще сімох цивільних
Фото: Нацполіція

Екіпаж "Білого янгола" евакуював з прикордоння Сумської області ще сімох цивільних. 

Про це інформує Національна поліція України. 

"Ситуація у прифронтових селах залишається вразливою і небезпечною. Російські війська щодня застосовують різні види зброї, атакуючи мирне населення та завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. На жаль, залишатися в цих районах небезпечно, адже обстріли можуть початися в будь-який момент, а доступ до медичної допомоги, води, електроенергії та інших життєво необхідних ресурсів стає дедалі складнішим", — кажуть у поліції.

Екіпаж "Білого янгола" нещодавно евакуював сімох мирних мешканців з-під обстрілів у Миропіллі на Сумщині.

Попри складну ситуацію та постійну загрозу, поліцейські успішно доставили їх до безпечного місця.

  • Напередодні "Білі янголи" врятували ще чотирьох жителів Миропільського району.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies