"Білий янгол" Сумщини евакуював з-під обстрілів РФ ще сімох цивільних

Екіпаж "Білого янгола" евакуював з прикордоння Сумської області ще сімох цивільних.
Про це інформує Національна поліція України.
"Ситуація у прифронтових селах залишається вразливою і небезпечною. Російські війська щодня застосовують різні види зброї, атакуючи мирне населення та завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. На жаль, залишатися в цих районах небезпечно, адже обстріли можуть початися в будь-який момент, а доступ до медичної допомоги, води, електроенергії та інших життєво необхідних ресурсів стає дедалі складнішим", — кажуть у поліції.
Екіпаж "Білого янгола" нещодавно евакуював сімох мирних мешканців з-під обстрілів у Миропіллі на Сумщині.
Попри складну ситуацію та постійну загрозу, поліцейські успішно доставили їх до безпечного місця.
- Напередодні "Білі янголи" врятували ще чотирьох жителів Миропільського району.