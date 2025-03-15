"Білий янгол" Сумщини евакуював з-під обстрілів РФ ще сімох цивільних

Екіпаж "Білого янгола" евакуював з прикордоння Сумської області ще сімох цивільних.

Про це інформує Національна поліція України.

"Ситуація у прифронтових селах залишається вразливою і небезпечною. Російські війська щодня застосовують різні види зброї, атакуючи мирне населення та завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. На жаль, залишатися в цих районах небезпечно, адже обстріли можуть початися в будь-який момент, а доступ до медичної допомоги, води, електроенергії та інших життєво необхідних ресурсів стає дедалі складнішим", — кажуть у поліції.

Екіпаж "Білого янгола" нещодавно евакуював сімох мирних мешканців з-під обстрілів у Миропіллі на Сумщині.

Попри складну ситуацію та постійну загрозу, поліцейські успішно доставили їх до безпечного місця.